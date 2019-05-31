Ladrão invade empresa no Guanandy, tenta furta moto, mas só leva bicicleta e roupas

Aquidauana
Filho do dono de uma locadora de veículos e lava-jato localizada no bairro Guanandy, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, para denunciar furto.
Segundo o rapaz, de 28 anos, ao chegar para mais um dia de trabalho, notou que o local havia sido invadido. O ladrão arrombou a porta de frente e levou uma bicicleta e algumas peças de roupa.
Ainda conforme o rapaz, o suspeito tentou furtar uma moto e chegou a tirá-la para fora do local, no entanto, acabou desistindo da ação. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o ladrão.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS