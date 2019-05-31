Ladrão invade empresa no Guanandy, tenta furta moto, mas só leva bicicleta e roupas

Filho do dono de uma locadora de veículos e lava-jato localizada no bairro Guanandy, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, para denunciar furto.

Segundo o rapaz, de 28 anos, ao chegar para mais um dia de trabalho, notou que o local havia sido invadido. O ladrão arrombou a porta de frente e levou uma bicicleta e algumas peças de roupa.

Ainda conforme o rapaz, o suspeito tentou furtar uma moto e chegou a tirá-la para fora do local, no entanto, acabou desistindo da ação. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o ladrão.