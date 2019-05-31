PMR prende mulher levando maconha e skank dentro de ônibus

Maracaju
Esse foi o 2º flagrante em menos 12 horas.
Um mulher, de 26 anos, foi presa transportando 25 quilos de maconha em um ônibus, nesta quinta-feira (30), na MS 164, em Maracaju.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR) este foi o segundo flagrante em menos de 12 horas. O material foi encontrado dentro da bagagem da passageira.
A abordagem ocorreu quando durante uma vistoria de rotina na estrada. O itinerário viajava de Ponta Porã para Campo Grande.
A polícia ainda encontrou duas bagagens com tabletes de maconha e skank. A suspeita informou que buscou a droga em Ponta Porã e levaria para a cidade de Aracaju (SE) e receberia R$ 2 mil na entrega.
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