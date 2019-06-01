Inicia em Corumbá com cumprimento conjunto de mandados de prisão pelas Polícias Militar e Civil a Operação Ariranha

Operaçãp
Teve início na manhã deste sábado (01) a “Operação Ariranha”, ação conjunta entre as polícias Militar e Civil, com o objetivo de cumprir mandados de prisão nos municípios de Corumbá e Ladário.
A Operação Ariranha visa a manutenção da ordem pública por meios de cumprimentos de mandados de prisão, retirando das ruas indivíduos foragidos da justiça, reincidentes ou não na criminalidade, inibindo ainda a prática futuras de ações ilícitas.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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