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Sidrolândia

Com carro roubado em SP, jovem que receberia R$ 10 mil por tráfico de drogas é preso

Suspeito passou 10 dias em município do interior, onde veículo foi carregados com maconha

Thailla Torres

Publicado em 02/06/2019 às 07:35

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Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (1º), conduzindo veículo Renault Logan carregado com 79 kg de maconha. O rapaz, que não teve o nome revelado, foi flagrado após abordagem policial no km 416 da rodovia BR-060, em Sidrolândia.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o suspeito confessou ter passado 10 dias no município de Dourados, onde o veículo foi abastecido com a droga. Pelo transporte dos entorpecentes até Campo Grande, o jovem afirmou que receberia o valor de R$ 10 mil.

Após checagem, os policiais também descobriram que o veículo usado pelo condutor havia sido roubado no Estado de São Paulo. Por conta disso, além de tráfico de drogas, o rapaz responderá pelo crime de receptação. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil do município.

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