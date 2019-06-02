Com carro roubado em SP, jovem que receberia R$ 10 mil por tráfico de drogas é preso

Sidrolândia
Suspeito passou 10 dias em município do interior, onde veículo foi carregados com maconha
Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (1º), conduzindo veículo Renault Logan carregado com 79 kg de maconha. O rapaz, que não teve o nome revelado, foi flagrado após abordagem policial no km 416 da rodovia BR-060, em Sidrolândia.
Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o suspeito confessou ter passado 10 dias no município de Dourados, onde o veículo foi abastecido com a droga. Pelo transporte dos entorpecentes até Campo Grande, o jovem afirmou que receberia o valor de R$ 10 mil.
Após checagem, os policiais também descobriram que o veículo usado pelo condutor havia sido roubado no Estado de São Paulo. Por conta disso, além de tráfico de drogas, o rapaz responderá pelo crime de receptação. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil do município.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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