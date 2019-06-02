Com carro roubado em SP, jovem que receberia R$ 10 mil por tráfico de drogas é preso

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (1º), conduzindo veículo Renault Logan carregado com 79 kg de maconha. O rapaz, que não teve o nome revelado, foi flagrado após abordagem policial no km 416 da rodovia BR-060, em Sidrolândia.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o suspeito confessou ter passado 10 dias no município de Dourados, onde o veículo foi abastecido com a droga. Pelo transporte dos entorpecentes até Campo Grande, o jovem afirmou que receberia o valor de R$ 10 mil.

Após checagem, os policiais também descobriram que o veículo usado pelo condutor havia sido roubado no Estado de São Paulo. Por conta disso, além de tráfico de drogas, o rapaz responderá pelo crime de receptação. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil do município.