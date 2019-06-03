Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado trancado dentro de casa

Foi encontrado neste domingo (2), o corpo de um jovem de 21 anos, identificado como Weslley Henrique Gonçalves Tavares, em avançado estado de decomposição em uma casa, que estava trancada, em um assentamento em Eldorado – a 440 quilômetros de Campo Grande.

A polícia recebeu a informação sobre o corpo, que estava na casa e na companhia de uma idosa de 62 anos, que seria a avó da vítima foi até a residência encontrando o corpo em avançado estado de decomposição no chão de um dos cômodos da casa.

A idosa reconheceu o neto e disse a polícia, que há dias não tinha notícias do neto. Em volta do corpo havia sinais de fogo indicando que teriam tentado incendiar a vítima.

Segundo o site Sidrolândia News, em março de 2016 Weslley foi preso por roubar um celular usando uma arma de brinquedo, sendo condenado a cinco anos e quatro meses em regime semiaberto. A polícia investiga o caso e não há informações pra possíveis autores.