Motorista embriagado é preso com garrafas de bebida no carro em Bonito

Neste domingo (02), policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito prenderam um motorista embriagado. Os militares foram informados por populares que um veículo Golf de cor preta estava pondo em risco os a vida dos pedestres, e que possivelmente o condutor estava embriagado, dirigindo pela área central da cidade.

Os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem, sendo verificado que o motorista estava em visível estado de embriaguez. O condutor de 36 anos se recusou a realizar o teste do etilômetro, portanto foi confeccionado o Termo de Constatação de Embriaguez pela autoridade policial.

Dentro do carro tinha uma garrafa de uísque e duas de coquetel etílico. Como passageiros estavam a esposa e a filha de 5 anos. A equipe policial ainda foi desacatada pela esposa do homem, de 34 anos. Ela recebeu então voz de prisão e foi encaminhada junto com o marido à delegacia. A filha do casal foi acompanhada pelo Conselho Tutelar.