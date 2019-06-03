Polícia divulga balanço de operação que fechou 4 bocas de fumo no Pantanal

Durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (3), as Polícias Civil e Militar apresentaram o resultado da operação “Ariranha”, que apura crimes de tráfico de drogas, fechamentos de bocas de fumo e cumprimento de mandados de prisão, em Corumbá e Ladário.

Ao todo, 21 pessoas suspeitas foram presas e encaminhadas a delegacia no fim de semana por mandados de prisão, tráfico de drogas, furto, receptação e porte de armas.

As ações também resultaram em 238 pessoas abordadas, 63 veículos abordados, 4 “bocas de fumo” fechadas, 3 notificações ambientais, 11 notificações de trânsito, 4 veículos removidos ao pátio do Detran e 1 apreensão de munições.

A Operação Ariranha foi deflagrada às 6h de sábado e durou 24 horas, envolvendo cerca de 50 agentes da segurança pública.