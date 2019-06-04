Empresária tem R$ 1.700 furtados de dentro da bolsa em sua loja

Empresária de 45 anos dona de uma loja de confecções localizada no centro de Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na tarde de ontem para denunciar o furto de R$ 1.700 de dentro de sua bolsa. O valor seria usado para pagar uma funcionária.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima disse que chegou ao local na hora do almoço e deixou o dinheiro dentro da bolsa, debaixo do balcão. Cerca de uma hora depois, por volta das 13 horas, a filha dela chegou para fazer o pagamento e perguntou onde estavam os valores.

A vítima apontou que estavam dentro da bolsa, porém, quando foram averiguar, o dinheiro havia desaparecido. No local também estavam o marido da empresária e a funcionária, que negaram o furto. No local não há câmeras de segurança e a Polícia Civil apura o caso.