Jovem é socorrido com suspeita de fratura na perna após acidente em Aquidauana

Policial
Jovem de 18 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no início da noite de ontem, em Aquidauana, depois de se envolver em acidente de trânsito na Vila Santa Terezinha.
A vítima pilotava uma moto Honda, quando houve colisão com veículo Celta na Rua Oscar Trindade de Barros. O rapaz estava com suspeita de fratura na perna esquerda.
A namorada dele, de 17 anos, teve apenas escoriações. Ambos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital. O motorista do carro nada sofreu.
Com informações de Francis Leone
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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