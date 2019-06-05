Em abordagem, polícia apreende 16 lunetas para armas de longo alcance

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu ontem (4), na MS-164, em Ponta Porã, acessórios de arma de fogo contrabandeados. De acordo com as informações da polícia, um ônibus transportava lunetas e miras a laser, utilizadas em armas de longo alcance.

Segundo a PMR, a apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na rodovia estadual. O contrabando foi encontrado no compartimento de carga do ônibus.

Dentro de uma caixa foram localizadas 16 unidades de lunetas e sete unidades de mira a laser para carabinas.

Os produtos tinham como destino Campo Grande, mas o responsável não foi encontrado.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.