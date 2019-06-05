Em abordagem, polícia apreende 16 lunetas para armas de longo alcance

Ponta Porã
Também foram encontradas mira a laser para carabinas
A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu ontem (4), na MS-164, em Ponta Porã, acessórios de arma de fogo contrabandeados. De acordo com as informações da polícia, um ônibus transportava lunetas e miras a laser, utilizadas em armas de longo alcance.
Segundo a PMR, a apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na rodovia estadual. O contrabando foi encontrado no compartimento de carga do ônibus.
Dentro de uma caixa foram localizadas 16 unidades de lunetas e sete unidades de mira a laser para carabinas.
Os produtos tinham como destino Campo Grande, mas o responsável não foi encontrado.
O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.
Investigação
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LUTO
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