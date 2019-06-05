Foragido é capturado pela Polícia Militar em Aquidauana

Policial
Caso aconteceu nesta terça-feira, em Aquidauana
Nesta terça-feira (4), na Vila Eliane, em Aquidauana, mais um foragido da justiçca foi capturado. Conforme a polícia, o homem tem 46 anos e foi preso pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão PM
Ele tinha uma ordem judicial de imediato recolhimento, emitida pela Justiça. A prisão foi feita ronda de rotina da guarnição. Ao consultar o nome do homem no sistema, foi constatado existência de um “mandado de prisão” contra ele.
Ele foi preso e entregue à Delegacia de Polícia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS