Foragido é capturado pela Polícia Militar em Aquidauana

Nesta terça-feira (4), na Vila Eliane, em Aquidauana, mais um foragido da justiçca foi capturado. Conforme a polícia, o homem tem 46 anos e foi preso pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão PM

Ele tinha uma ordem judicial de imediato recolhimento, emitida pela Justiça. A prisão foi feita ronda de rotina da guarnição. Ao consultar o nome do homem no sistema, foi constatado existência de um “mandado de prisão” contra ele.

Ele foi preso e entregue à Delegacia de Polícia.