Jovem é morto por dupla de moto com tiro nas costas em frente de residência

Lucas Alisson Nunes Souza, 20 anos, foi assassinado com um tiro na costa na frente de uma casa localizada na Rua Deolinda Rosa da Conceição na Vila Cachoeirinha em Dourados, cidade a 228 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, Lucas ajudava em uma mudança, quando dois homens passaram em uma motocicleta.

Um dos ocupantes efetuou um único disparo de arma de fogo, que atingiu as costas de Lucas e transfixou no peito. Ferido, Lucas tentou ainda correu para os fundos da casa, porém morreu na varanda da residência, publicou o site Dourados News.

A Polícia Civil e a Perícia colhem informações sobre o crime. Ninguém foi preso até o momento e as causas do crime estão sendo apuradas. O corpo será levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados, onde será submetido a exame de necropsia, para depois ser liberado para sepultamento.