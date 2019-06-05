Polícia apreende caminhão baú com 2,8 toneladas de maconha em MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de ontem um caminhão, carregado com farelo de trigo, que tinha 2,8 toneladas de maconha.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização, em uma estrada vicinal, na região de Paranhos. Os policiais abordaram os condutores do caminhão e de um veículo VW Gol de cor prata e placas, também, de Araçatuba (SP), que estavam parados às margens da estrada.

O condutor do caminhão contou aos policiais que veio com o veículo de Araçatuba e que o carregou, em Nova Andradina, com farelo de trigo e que seguia para o Estado de Minas Gerais. Porém, o caminhão apresentou problemas mecânicos.

Já o condutor do VW Gol deu uma versão diferente. Disse que veio de Araçatuba e que foi contratado, pelo condutor do caminhão, para “bater estrada” até Minas Gerais.

Após a descoberta da droga pelos policiais, o condutor do caminhão mudou a versão e disse que comprou o entorpecente, de um desconhecido, e que revenderia em Minas Gerais. Os dois veículos possuíam rádios de comunicação instalados. O caminhão foi rebocado por um trator até a cidade de Paranhos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos (MS), onde os dois homens foram autuados, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas e permaneceram à disposição da Justiça.