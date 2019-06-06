Homem furta celular de conveniência, mas desiste da ação e foge em Anastácio

Anastácio
Homem ainda não identificado fugiu depois de tentar furtar uma conveniência na noite de terça-feira, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. Ele chegou a pegar um telefone celular, ao perceber que havia sido flagrado, desistiu da ação e correu largando o aparelho na rua.
Segundo boletim de ocorrência, a proprietária da conveniência disse que estava no local quando foi informada por um amigo que alegou ter visto um estranho entrando escondido na loja. Ao observar, a comerciante flagrou o suspeito que saiu correndo, para não se preso.
Durante a fuga, ele dispensou o celular que havia tomado. A vítima tentou segui-lo, mas sem sucesso. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região, mas até o momento o indivíduo não foi identificado. Conforme apurado, os fatos ocorreram por volta das 20h50.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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