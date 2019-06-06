Operação apreende 1 tonelada de droga e recupera veículo furtado

A Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha dentro de um carro, em Porto Murtinho, nesta quarta-feira. Uma pessoa foi presa e um veículo furtadado em Minas Gerais foi recuperado.

De acordo com a Polícia Militar de Porto Murtinho, durante a Operação “Fronteira Segura Sudoeste”, a equipe recebeu informação do serviço de Inteligência, de que um veículo, Jeep Renegade, cor branca, de Belo Horizonte, havia sido furtado.

Conforme o rastreamento, o carro estaria em Porto Murtinho. A polícia foi até o local e encontrou o carro em uma pousada do município.

O responsável pelo carro era um hóspede que disse a polícia ter pegado o veículo em Caracol. O carro estava carregado com 1069 tabletes maconha, além de 231 gramas de haxixe.

As placas também foram adulteradas e carro tinha um rádio transmissor. Com o suspeito, foram apreendidos um celular e uma quantia de R$ 774,00 em dinheiro.

À polícia, o homem disse que levaria a droga para Campo Grande e receberia o R$ 3 mil pelo transporte.