Operação apreende 1 tonelada de droga e recupera veículo furtado

Porto Murtinho
À polícia, o homem disse que levaria a droga para Campo Grande e receberia o R$ 3 mil pelo transporte.
A Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha dentro de um carro, em Porto Murtinho, nesta quarta-feira. Uma pessoa foi presa e um veículo furtadado em Minas Gerais foi recuperado.
De acordo com a Polícia Militar de Porto Murtinho, durante a Operação “Fronteira Segura Sudoeste”, a equipe recebeu informação do serviço de Inteligência, de que um veículo, Jeep Renegade, cor branca, de Belo Horizonte, havia sido furtado.
Conforme o rastreamento, o carro estaria em Porto Murtinho. A polícia foi até o local e encontrou o carro em uma pousada do município.
O responsável pelo carro era um hóspede que disse a polícia ter pegado o veículo em Caracol. O carro estava carregado com 1069 tabletes maconha, além de 231 gramas de haxixe.
As placas também foram adulteradas e carro tinha um rádio transmissor. Com o suspeito, foram apreendidos um celular e uma quantia de R$ 774,00 em dinheiro.
À polícia, o homem disse que levaria a droga para Campo Grande e receberia o R$ 3 mil pelo transporte.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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