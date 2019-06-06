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Maracaju

Polícia apreende pasta-base suficiente para produzir 600 quilos de cocaína

PRF em conjunto com Gaeco de Minas Gerais prendeu motorista do carro onde estavam malas com a droga e batedor de estradas

Thailla Torres

Publicado em 06/06/2019 às 14:23

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Policiais rodoviários federais, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Minas Gerais, apreenderam ontem (5), em Maracaju, 210 quilos de pasta-base de cocaína.

O produto seria suficiente para produzir pelo menos 600 quilos de cloridrato de cocaína, a droga em estágio mais puro. O cálculo, segundo policiais que atuam no combate ao narcotráfico em Mato Grosso do Sul, é de três quilos de cocaína pronta para o consumo para cada quilo de pasta-base.

A droga estava em quatro malas encontradas em um GM Agile com placa de Campo Grande, parado pela PRF perto da entrada de Maracaju. O motorista de 24 anos confessou que transportava droga.

As bagagens com a droga estavam sobre o banco traseiro e no porta-malas do carro. Durante o flagrante, os policiais ouviram outro homem chamando pelo condutor do Agile através do rádio amador instalado no carro.

Alguns quilômetros à frente, os policiais abordaram um Fiat Uno com placa de Campina Grande do Sul (PR). O condutor 25 anos negou que estivesse fazendo o serviço de batedor para o Agile, mas os PRFs encontraram um rádio amador escondido no painel do Uno. Os dois presos e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Maracaju. Os nomes não foram divulgados.

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