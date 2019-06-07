Acadêmicas que morreram em acidente são enterradas em cidades do interior

Familiares e amigos das estudantes Thaline dos Santos Escobar e Letícia Rodrigues Araújo, de 22 anos, se despediram das acadêmicas de direito, nesta sexta-feira (7). As amigas morreram em acidente de trânsito, na noite de ontem (6), envolvendo um veículo de passeio e uma Van. A colisão aconteceu na MS-157, entre Itaporã e Maracaju.

O velório de Thaline teve início pela manhã e reuniu um grupo grande de pessoas do município de Dourados no Espaço Esperança, da Igreja Presbiteriana Independente. Segundo o Campo Grande News, o enterro foi realizado por volta das 16h30, no Cemitério Primavera.

Já Letícia foi velada em uma capela da Pax do município de Maracaju e enterrada pouco antes das 17h no Cemitério Santa Fé. Pelo menos 100 pessoas se despediram da estudante, no local.

Thaline e Letícia cursavam o último semestre de direito, em Dourados, e haviam acabado de apresentar o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). As amigas seguiam para Maracaju, onde mora o pai de Letícia, contar aos familiares que haviam sido aprovadas pela banca de TCC.

O carro que elas estavam, um Fiat Palio, colidiu com a van da Secretaria Municipal de Saúde de Itaporã, próximo ao trevo de acesso à Gleba Santa Terezinha. Seis pessoas que estavam no veículo envolvido ficaram feridas. Com o impacto, os dois veículos ficaram destruídos e as peças dos automóveis espalhadas pela pista. A Polícia Civil do município investiga as causas do acidente.