Acidente entre carro e van de prefeitura mata duas universitárias

Duas universitárias identificadas como Leticia Rodrigues Araújo, e Thaline dos Santos Escobar ambas de 22 anos, morreram em um acidente na MS-157 entre Itaporã e Maracaju na noite desta quinta-feira (07).

O acidente envolveu uma van da prefeitura de Itaporã e um Fiat Pálio onde estavam as jovens.Seis pessoas que estavam na van ficaram feridas e foram socorridas ao hospital, sendo que uma delas em estado grave.

As causas do acidente estão investigadas pela Polícia Civil. As duas são estudantes de Direito da Unigran em Dourados e tinham acabado de entregar o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

O acidente aconteceu próximo do trevo que dá acesso ao Distrito de Santa Terezinha, por volta das 21h, publicou o site Ligado na Notícia. Elas, seguiam pela rodovia, no sentido Itaporã a Maracaju, quando aconteceu a colisão com a van que seguia no sentido contrário.

A van estava voltando de Campo Grande, onde moradores de Itaporã estariam fazendo tratamento de saúde.