Armas de fogo e munições foram apreendidas pelo DOF na região de Porto Murtinho

Policial
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em uma ação conjunta com Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIFron), apreenderam na noite de quarta-feira, duas armas de fogo e 29 munições durante a “Operação Fronteira Segura Sudoeste”.
As apreensões ocorreram durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Porto Murtinho. Durante as buscas no interior do veículo, os policiais localizaram duas carabinas calibre .22 e 29 munições, do mesmo calibre.
As armas de fogo pertenciam aos dois passageiros, que não portavam a documentação obrigatória. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, para os procedimentos de investigação da Polícia Judiciária.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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