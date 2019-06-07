Filho de 9 anos de casal assassinado a golpes de facão avisou professores sobre mortes

Policial
O filho de 9 anos do casal encontrado assassinado na manhã desta sexta-feira (7), na aldeia Bororó em Dourados – a 225 quilômetros de Campo Grande foi quem avisou sobre o crime.
O menino foi para a escola e avisou os professores que os pais estavam mortos em casa. Em seguida, a polícia foi chamada e Osvaldo Ferreira e Norma Batista foram encontrados mortos com golpes de facão. A mulher estava sem roupas e caída próxima a cama.
A suspeita é que ela tenha sido estuprada. Segundo o site Dourados News, Norma estava com mordidas de cachorro no rosto e seu marido tinha duas perfurações no tórax. A arma usada para cometer os crimes foi apreendida. A polícia procura pelos autores.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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