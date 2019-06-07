Homem agride policial com narguilé dentro do quartel da PM

Um homem, de 38 anos, foi preso na noite de ontem (6) após ser flagrado dirigindo embriagado em Sidrolândia. O homem ainda agrediu um policial militar com um narguilé eletrônico.

Conforme a polícia, e equipe foi informada sobre um carro, com placas do Paraguai, que trafegava pela cidade fazendo manobras perigosas. Os militares então localizaram o veículo e fizeram abordagem. O motorista desceu do carro com uma garrafa de cerveja na mão e disse que estava procurando seu cachorro, que estava perdido.

Conforme o portal Sidrolândia News, segundo o suspeito, ele teria informação de que o cachorro estaria naquela casa, onde funcionaria uma boca de fumo, fato negado pelo morador. O morador ainda disse que só permitiu a entrada do homem porque ele era conhecido da família.

O motorista, que segundo os policiais estava visivelmente embriagado, foi levado para até o quartel da PM para registro da ocorrência, lá o homem ligou um narguilé eletrônico e assoprou a fumaça nos rostos dos militares, foi quando foi orientado que era proibido o uso do aparelho no local, mas se negou a desligar e partiu para cima de um Sargento da PM ferindo no supercílio com o dispositivo eletrônico.

Preso em flagrante, o homem ainda desacatou os militares. Ele responderá por lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir, e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.