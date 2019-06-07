MS está entre os estados da federação com o menor número de homicídios

Mato Grosso do Sul está entre os estados com a menor taxa de homicídios de todo o país, além de apresentar anualmente uma redução nesta modalidade criminal entre 2007 e 2017, conforme o Atlas da Violência 2019, que foi divulgado nesta quarta-feira (5.6), pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O levantamento feito pelo Atlas mostra que foram registrados no MS em 2017, um total de 659 homicídios, o que significa uma taxa de 24,3 mortes por 100 mil habitantes, enquanto em 2007 foram 710 ocorrências (quando o índice era de 30,5), o que representa uma queda de 7,2% no número de homicídios dolosos. A pesquisa também mostra que o Estado configura entre as unidades da federação com as menores taxas de homicídios de jovens, entre 15 e 29 anos. O indicador aponta que em Mato Grosso do Sul foi de 40,6 por 100 mil habitantes, acima de Santa Catarina, São Paulo, Piauí e Distrito Federal.

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, os números do IPEA apontam uma queda nos casos de homicídios em 2017 em relação a 2016, de aproximadamente 1,8%, mas segundo as estatísticas da Secretaria essa redução é ainda maior. No ano de 2017 foram registrados 515 casos de homicídios dolosos, já em 2018 as ocorrências chegaram a 443 mortes, o que significa uma redução de 14%.

“É importante destacar que o Atlas da Violência utiliza como base o Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, que conta as ocorrências de homicídios conforme é dada entrada na unidade de saúde. Já para segurança pública, por exemplo, um crime que aconteceu no país vizinho, mesmo que atendido em um hospital brasileiro, não entra nas estatísticas da Sejusp, uma vez que é levado em consideração o local onde a vítima foi ferida e não o lugar do óbito”, explicou o secretário.

Esclarecimento de Homicídios

Dos estados brasileiros, conforme pesquisa do Instituto Sou da Paz, Mato Grosso do Sul é o que mais esclarece homicídios, e fechou o ano de 2018 com 63% das ocorrências elucidadas.

Segundo levantamento divulgado pela Polícia Civil, dos 79 municípios que compõem o Estado 23 solucionaram todos os casos, ou seja, chegaram a 100%.

Já outros 17 estão com mais de 60% desse tipo de crime elucidados, entre elas às cidades mais populosas de MS como Três Lagoas (94,1%), Dourados (71,7%), Campo Grande (65%) e Corumbá (62,1%). É importante destacar que o percentual pode crescer ainda mais no decorrer do ano, visto que se um caso ocorrido em 2018 seja solucionado no decorrer de 2019, ele fica computado conforme a data da ocorrência.

A meta da Polícia Civil em 2019 é conseguir chegar a 80% de esclarecimentos de homicídios.