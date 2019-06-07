Policiais de MS passam por capacitação no 1º curso de “Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes”

Melhorias
Objetivo é aumentar eficiência ao ouvir depoimentos de crianças e adolescentes apontados como vítimas ou testemunhas de violência
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul promoveu, entre os dias 03 a 05 de Junho, o 1º curso de “Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes”. Cerca de 70 policiais, da capital e interior, dente eles, Delegados, Escrivães, Investigadores e outros profissionais que atuam nas Delegacias de Polícia participaram da capacitação. O curso foi ministrado por duas Delegadas e um investigador da Polícia Civil de Brasília, com ampla experiência no assunto.
O curso visa a capacitação dos policiais, principalmente na tomada de depoimentos de crianças e adolescentes apontados como vítimas ou testemunhas de violência, garantindo desta forma, o direito de fala.
Durante todo o período de capacitação, os policiais tiveram instruções teóricas e práticas sobre casos reais. Foi possível analisar e acompanhar a tomada de depoimentos de vítimas e/ou testemunhas, seguindo um protocolo de atendimento específico para casos que envolvam este público.
A capacitação dos policiais por meio deste curso possibilitou entender e seguir um protocolo de atendimento, e usá-lo como instrumento na elucidação e compreensão dos fatos que estão sendo apurados.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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