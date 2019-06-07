Policiais de MS passam por capacitação no 1º curso de “Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes”

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul promoveu, entre os dias 03 a 05 de Junho, o 1º curso de “Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes”. Cerca de 70 policiais, da capital e interior, dente eles, Delegados, Escrivães, Investigadores e outros profissionais que atuam nas Delegacias de Polícia participaram da capacitação. O curso foi ministrado por duas Delegadas e um investigador da Polícia Civil de Brasília, com ampla experiência no assunto.

O curso visa a capacitação dos policiais, principalmente na tomada de depoimentos de crianças e adolescentes apontados como vítimas ou testemunhas de violência, garantindo desta forma, o direito de fala.

Durante todo o período de capacitação, os policiais tiveram instruções teóricas e práticas sobre casos reais. Foi possível analisar e acompanhar a tomada de depoimentos de vítimas e/ou testemunhas, seguindo um protocolo de atendimento específico para casos que envolvam este público.

A capacitação dos policiais por meio deste curso possibilitou entender e seguir um protocolo de atendimento, e usá-lo como instrumento na elucidação e compreensão dos fatos que estão sendo apurados.