Em Bodoquena, homem é preso após agredir filha adolescente na rua

Violência
Homem foi denunciado por moradores que viram a agressão em via pública
Homem, de 40 anos, foi preso neste domingo, Bodoquena, após agredir a própria filha no meio da rua.
Conforme a Polícia Militar de Bodoquena, a denúncia chegou durante patrulhamento de rotina. Moradores da região contaram que viram um homem agredir uma adolescente na rua e que a vítima estava em sua residência trancada em um quarto
A polícia entrou na casa e encontrou a vítima no chão, desacordada. Ela foi encaminhada ao hospital e permaneceu em observação medica.
O suspeito foi localizado e confessou ter agredido a menina. Ele foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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