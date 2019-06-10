Em Bodoquena, homem é preso após agredir filha adolescente na rua

Homem, de 40 anos, foi preso neste domingo, Bodoquena, após agredir a própria filha no meio da rua.

Conforme a Polícia Militar de Bodoquena, a denúncia chegou durante patrulhamento de rotina. Moradores da região contaram que viram um homem agredir uma adolescente na rua e que a vítima estava em sua residência trancada em um quarto

A polícia entrou na casa e encontrou a vítima no chão, desacordada. Ela foi encaminhada ao hospital e permaneceu em observação medica.

O suspeito foi localizado e confessou ter agredido a menina. Ele foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil