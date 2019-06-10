Homem é preso depois de tentar matar casal que transitava de moto em Aquidauana

Homem de 46 anos foi preso em flagrante pela equipe da Getam da Polícia Militar na noite deste domingo, em Aquidauana, depois de atirar contra um casal que seguia de moto na direção do aeroporto. O suspeito responde por dupla tentativa de homicídio.

Segundo boletim de ocorrência, a PM fazia rondas pela região, quando ouviu o som de disparos e foi ao encontro averiguar. A equipe foi abordada por uma mulher de 35 anos que disse que, ao transitar de moto com o namorado, de 23 anos, ambos foram alvos de disparos.

Os PMs foram para o local apontado pela vítima, onde se depararam com o autor. Ao ver a polícia se aproximando, ele tentou fugir, mas foi abordado. O suspeito portava um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas e uma picotada. Ele foi algemado e levado à delegacia.

A mulher relatou desconhecer o motivo do ataque, mas disse que dias atrás a filha do atirador passou em frente à casa do namorado, apontando o dedo como se fosse uma arma, fazendo ameaças. O caso é investigado.