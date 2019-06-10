PMA captura iguana verde dentro de hospital em Coxim

Coxim
O animal que circulava pelas salas do hospital
Um iguana verde foi capturado dentro de um hospital particular, nesta segunda-feira (10), em Coxim.
Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA), a equipe foi acionada no fim da manhã para capturar o animal que circulava pelas salas do hospital.
A PMA capturou o animal e, como ele não apresentava ferimentos, realizou a soltura em uma área de vegetação distante da cidade.
No mês passado, a PMA capturou um animal da espécie Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), que estava no pátio do mesmo hospital.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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