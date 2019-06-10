PRF apreende 19 kg de maconha e recupera dois veículos roubados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos roubados e apreendeu 19 quilos de maconha, nesta segunda-feira, em Ponta Porã.

Conforme a polícia, após fiscalização de rotina, a equipe abordou um CITROËN Picasso com placas de Belo Horizonte (MG). Ao serem questionados pelo motivo da viagem, motorista e passageira demonstraram nervosismo.

A polícia vistoriou o veículo e encontrou diversos tabletes de maconha de maconha no painel do veículo.

Ainda conforme a polícia, o motorista, de 26 anos, disse que o carro foi transferido para o nome dele para não levantar suspeitas e levaria o veículo de Ponta Porã até Belo Horizonte. Ele ainda receberia R$ 4 mil pelo transporte. Já a passageira, de 47 anos, informou que receberia R$ 1.5 mil.

Em uma segunda abordagem, os agentes deram ordem de parada a dois veículos, um Jeep Compass e um Renault Duster, ambos com placas de Belo Horizonte. Os motoristas, de 23 e 25 anos, respectivamente, mostraram-se nervosos.

Os dois carros haviam sido furtados de uma empresa locadora. Os motoristas confessaram que pegaram os carros em Barretos e deveriam entregá-los no Paraguai. Disse também que receberiam R$ 500 cada um pelo serviço.

Os veículos e a droga foram encaminhados à Polícia Federal.