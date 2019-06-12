Acidente entre um Civic e uma carreta deixa duas pessoas mortas em MS

Duas pessoas morreram em acidente na manhã desta quarta-feira, na rodovia MS-306, entre Costa Rica e Chapadão do Sul. De acordo com a perícia, um que o veículo Honda Civic teria invadido a pista contrária, atingindo uma carreta carregada com pisos e reservatório de água.

O motorista da carreta disse que o Civic seguia sentido Chapadão do Sul, quando logo após o viaduto da Usina Iaco, em pista reta, o carro se descontrolou e saiu da via à direita e quando o motorista tentou voltar, acabou indo para a esquerda, atingindo a carreta de lado.

Com o impacto, o Civic ficou destruído, matando o motorista Jorge Ricardo dos Santos de 38 anos, e o passageiro, identificado preliminarmente apenas como Edinilson. Ambos eram moradores em Costa Rica. A carreta chegou a sair da pista, mas o motorista nada sofreu. O homem de 60 anos, natural de Palmeira D’Oeste, no interior de São Paulo, nada sofreu.