Acidente entre um Civic e uma carreta deixa duas pessoas mortas em MS

Trânsito
Duas pessoas morreram em acidente na manhã desta quarta-feira, na rodovia MS-306, entre Costa Rica e Chapadão do Sul. De acordo com a perícia, um que o veículo Honda Civic teria invadido a pista contrária, atingindo uma carreta carregada com pisos e reservatório de água.
O motorista da carreta disse que o Civic seguia sentido Chapadão do Sul, quando logo após o viaduto da Usina Iaco, em pista reta, o carro se descontrolou e saiu da via à direita e quando o motorista tentou voltar, acabou indo para a esquerda, atingindo a carreta de lado.
Com o impacto, o Civic ficou destruído, matando o motorista Jorge Ricardo dos Santos de 38 anos, e o passageiro, identificado preliminarmente apenas como Edinilson. Ambos eram moradores em Costa Rica. A carreta chegou a sair da pista, mas o motorista nada sofreu. O homem de 60 anos, natural de Palmeira D’Oeste, no interior de São Paulo, nada sofreu.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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