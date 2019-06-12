Dono de bar é preso por deixar adolescentes embriagados em Bonito

Nesta terça-feira, policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, prenderam um comerciante que fornecia bebidas a menores.

Os policiais foram informados inicialmente que estava havendo uma briga na Rua Vicente Jacques, no entanto havia um adolescente de 14 anos sentado, totalmente embriagado.

Populares ainda informaram aos policiais que duas adolescentes de 15 anos haviam sido encaminhadas ao hospital por estarem também embriagadas.

No hospital uma das menores relatou que havia comprado a bebida alcoólica em um bar na Vila Donaria.

No Bar foi localizado o proprietário de 47 anos que confirmou ter vendido a bebida para adolescente, e por esse motivo recebeu voz de prisão dos policiais por vender bebida alcoólica a menor de idade. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.