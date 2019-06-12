Motociclista morre após colisão com carreta na BR-163

Homem, ainda não identificado, morreu após colidir a motocicleta que conduzia, modelo Honda Titan 150, em uma carreta. O acidente aconteceu na noite de ontem (11), por volta das 21h30, na rodovia BR-163, em Naviraí.

Conforme o site Tá na Mídia Naviraí, a colisão aconteceu a cerca de 100 metros do posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Assustado, o condutor da carreta não conseguiu sair do veículo após a batida, mas como viaja em comboio com outras 4 carretas, os condutores dos outros veículos pararam para ajudar a vítima.

As causas do acidente estão sendo apuradas, mas o condutor da carreta afirmou que o motociclista vinha no sentido contrário, quando invadiu a outra pista e bateu na lateral da carreta. O homem revelou ainda que tentou desviar da moto, levando o veículo para o acostamento, mas que tudo aconteceu muito rápido.

Equipe da CCR MSVia foi acionada. O motociclista, que estava sem documentos pessoais, não resistiu e morreu no local. Policiais rodoviários federais também estiveram no local e realizaram teste do bafômetro no condutor, onde não foi constatado sinais de embriaguez. Polícia Civil e perícia foram acionadas.

O corpo do motociclista foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). Ainda segundo o site, o homem de cabelos curtos, vestia calça jeans, blusa preta e possui duas tatuagens na barriga, sendo uma delas de um dragão.