Mulher é presa com 370 caixas de cigarros contrabandeados em Maracaju

Apreensão
Em vistoria foram encontrados 370 pacotes de cigarro contrabandeados no interior do veículo.
Mulher, de 50 anos, foi presa com 370 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai nesta terça-feira (11), em Maracaju. A abordagem ocorreu durante bloqueio policial do DOF.
Segundo a polícia, durante fiscalização, um Ford Verona de cor verde e com placas de Sidrolândia foi abordado pelos policiais.
Em vistoria foram encontrados 370 pacotes de cigarro contrabandeados no interior do veículo. Questionada, a suspeita disse que havia adquirido o produto em Pedro Juan Caballero no Paraguai e revenderia em Sidrolândia
A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados e a mulher autuada pelo crime de contrabando.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS