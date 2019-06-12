Mulher é presa com 370 caixas de cigarros contrabandeados em Maracaju

Mulher, de 50 anos, foi presa com 370 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai nesta terça-feira (11), em Maracaju. A abordagem ocorreu durante bloqueio policial do DOF.

Segundo a polícia, durante fiscalização, um Ford Verona de cor verde e com placas de Sidrolândia foi abordado pelos policiais.

Em vistoria foram encontrados 370 pacotes de cigarro contrabandeados no interior do veículo. Questionada, a suspeita disse que havia adquirido o produto em Pedro Juan Caballero no Paraguai e revenderia em Sidrolândia

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados e a mulher autuada pelo crime de contrabando.