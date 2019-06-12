PF mira esquema de cigarreiros em nova operação contra o crime organizado em MS

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje a segunda fase da Operação Pepper que visa desarticular organização criminosa voltada à prática do contrabando de cigarros paraguaios. Equipe de policiais federais da Delegacia da PF de Naviraí, com apoio da Delegacia de Polícia Federal em Divinópolis/MG, estão cumprindo mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na cidade de Piumhí/MG.

A ação de hoje é decorrente dos elementos angariados na primeira fase da operação, deflagrada no dia 24 de abril. As novas provas obtidas ratificaram a existência da organização criminosa, além de permitir a identificação de outros envolvidos, servindo de fundamento para representação de novas medidas ao Juiz da 1ª Vara Federal de Naviraí.

Nesta quarta-feira, 12, a PF cumpre três (3) mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão em imóveis dos investigados localizados em Piumhí/MG. Além das prisões e buscas, também foram deferidos pelo juiz o pedido de sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de contas bancárias dos investigados, já que foi apurado durante as investigações que os investigados ostentam patrimônio totalmente incompatível com as rendas e atividades declaradas.