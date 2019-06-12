Preso homem que comprou carro furtado por R$ 60 mil em Nioaque

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta terça-feira, um veículo alugado em uma locadora e vendido a outra pessoa.

Durante rondas, no km 548 da BR-060, em Nioaque, os agentes deram ordem de parada a um Jeep Renegade com placas de Valparaíso de Goiás/GO. O motorista, de 34 anos, acompanhado de um passageiro, de 30, se identificou como sendo o proprietário do veículo.

Ao consultar os sistemas, a equipe descobriu que o automóvel havia sido alugado e possuía um registro de apropriação indébita. Em contato com a empresa locadora de veículos, o funcionário informou que o Jeep não teria sido devolvido ao fim do contrato. Disse também que a documentação foi repassada para o nome de um terceiro.

O condutor declarou ter comprado o carro de um amigo, em Bela Vista/MS, pelo valor de R$ 60 mil. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Nioaque para providências cabíveis.