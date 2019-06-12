Três foragidos da justiça são presos em Miranda

Capturados
Todos foram presos e entregues à Delegacia de Polícia local.
A Polícia Militar capturou cinco pessoas que estavam foragidas da Justiça, em Miranda. As prisões ocorreram durante rondas de rotina.
Conforme a polícia, quatro pessoas com idades entre 24 e 41 anos foram capturadas no Centro e uma quinta pessoa, de 42 anos, foi capturado no Bairro Matadouro.
Todos foram presos e entregues à Delegacia de Polícia local.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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