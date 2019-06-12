Três foragidos da justiça são presos em Miranda

A Polícia Militar capturou cinco pessoas que estavam foragidas da Justiça, em Miranda. As prisões ocorreram durante rondas de rotina.

Conforme a polícia, quatro pessoas com idades entre 24 e 41 anos foram capturadas no Centro e uma quinta pessoa, de 42 anos, foi capturado no Bairro Matadouro.

Todos foram presos e entregues à Delegacia de Polícia local.