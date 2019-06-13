Idoso de 79 anos procurado por estupro é preso após ser atropelado em rodovia de MS

Capital
Ele foi atingido por uma motocicleta e está na Santa Casa sob escolta
Um idoso de 79 anos, que era procurado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso no fim da tarde de quarta-feira (12), após ser atropelado na BR-163, em Campo Grande.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o idoso foi atropelado por uma motocicleta pilotada por um homem de 29 anos, que não teve ferimentos.
A equipe de resgate da CCR MS-Vias socorreu o idoso para a Santa Casa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, pela identidade dele, verificou que estava foragido. A Delegacia de Atendimento à Mulher foi avisada sobre a prisão.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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