Motorista vítima de sequestro pula de veículo e é salvo pela PRF

Um motorista de carreta vítima de sequestro foi salvo pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) ontem (13) ao pular do veículo e pedir ajuda. O caso ocorreu em Cassilândia, cidade distante a 574 quilômetros de Aquidauana.

Conforme informações da polícia, a vítima contou que seguia sentido a cidade de Paranaíba, quando foi abordado por três homens. Eles entraram na carreta e anunciaram o sequestro.

O motorista foi obrigado a continuar dirigindo o veículo e, no quilômetro 6 da BR-158, encontrou uma equipe da PRF. Ele saltou do veículo e pediu ajuda aos policiais.

A equipe realizou buscas no local e localizou um homem, de 40 anos, que possuía as características informadas pela vítima.

O suspeito foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Cassilândia.