Motorista vítima de sequestro pula de veículo e é salvo pela PRF

Cassilândia
Caso ocorreu ontem (13); um suspeito foi preso
Um motorista de carreta vítima de sequestro foi salvo pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) ontem (13) ao pular do veículo e pedir ajuda. O caso ocorreu em Cassilândia, cidade distante a 574 quilômetros de Aquidauana.
Conforme informações da polícia, a vítima contou que seguia sentido a cidade de Paranaíba, quando foi abordado por três homens. Eles entraram na carreta e anunciaram o sequestro.
O motorista foi obrigado a continuar dirigindo o veículo e, no quilômetro 6 da BR-158, encontrou uma equipe da PRF. Ele saltou do veículo e pediu ajuda aos policiais.
A equipe realizou buscas no local e localizou um homem, de 40 anos, que possuía as características informadas pela vítima.
O suspeito foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Cassilândia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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