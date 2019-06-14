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Violência

Três são executados em menos de uma hora na fronteira

Renan Nucci

Publicado em 14/06/2019 às 07:20

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Três homens foram executados na noite desta quinta-feira (13) na região da fronteira. O empresário Rafael Romeiro Ribeiro, 28, é uma das pessoas assassinadas na noite desta quinta-feira (13).

Rafael transitava com uma jovem de 19 anos em um VW-Fox na Rua Dr. Francia em Ponta Porã, quando foram atacados por pistoleiros que estavam em uma motocicleta. A cinco quilômetros dali, outros dois homens foram executados em menos de uma hora.

Os autores realizaram aproximadamente 15 disparos de pistola do calibre 9mm contra o para-brisa dianteiro do veículo. Rafael ainda transitou com o carro por aproximadamente 20 metros até alcançar a Linha Internacional, onde veio a óbito.

A jovem foi levada ferida para atendimento, sem risco de morte, publicou o site Porã News. Investigadores da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai, investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) e agentes da Polícia Técnica de Ponta Porã, e o promotor da justiça paraguaia, Marcos Amarilla estiveram no local.

O pai da vítima identificado como o empresário Paulinho Dionizio Ribeiro, 55, proprietário de um restaurante também morreu executado. O crime aconteceu no dia 19 de outubro de 2018, quando ele estava em frente de seu comércio.

Outros dois mortos

Outros dois homens foram mortos a tiros a cinco quilômetros do local onde ocorreu o assassinato contra o empresário.

As vítimas foram executadas na Vila Guilhermina 2. Ambos, sendo dois paraguaios, foram identificados como Martin Quintana Caballero e Dario Castillo Espinoza.

Testemunhas escutaram aproximadamente 18 tiros. A Polícia Nacional foi acionada e ninguém foi preso até o momento. 

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