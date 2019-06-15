Ex-secretário de Nioaque morre em acidente entre Hilux e caminhão

Acidente
Acidente entre uma caminhonete Hilux e um caminhão com cerveja matou na noite desta sexta-feira, Jorge da Silva Pires, ex-secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Nioaque. A colisão aconteceu na rodovia MS-157, próximo ao distrito de Carumbé, entre Itaporã e Maracaju.
Segundo o site Itaporã News, o motorista do caminhão seguia de Maracaju para Itaporã, quando em uma curva a Hilux teria invadido sua pista, provocando batida frontal. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Jorge, motorista da caminhonete, morreu no local. A carga ficou espalhada na pista.
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