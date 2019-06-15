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Anastácio

Suspeitos armados são presos com R$ 13.200 após negociarem compra de jet ski

Prisão foi realizada na noite desta sexta-feira, pelo Getam da Polícia Militar

Renan Nucci

Publicado em 15/06/2019 às 07:26

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O Getam da Polícia Militar prendeu na noite de ontem, em Anastácio, dois homens armados que haviam combinado a compra de um jet ski. A dupla estava com um revólver e com uma pistola municiados, além de R$ 13.200 em várias cédulas sem origem comprovada.

Tudo começou quando um sargento da PM informou à equipe de plantão que um conhecido havia comentado que iria vender seu jet ski e que tinha combinado de se encontrar com os compradores à noite, nas imediações de um posto de combustíveis perto da rodovia.

O sargento disse aos policiais que a situação era suspeita, motivo pelo qual a equipe foi ao local. Durante abordagem, flagraram um dos suspeitos, de 40 anos, com um revólver calibre 38 com cinco munições. Outro suspeito, estava com uma pistola calibre 38 com três munições.

Eles não souberam explicar o motivo de estarem armados naquelas circunstâncias e nem mesmo como obtiveram o valor de R$ 13.200. Diante dos fatos, receberam voz de prisão, foram algemados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, que continuará as investigações.

 

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