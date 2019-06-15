Tio e sobrinho são encontrados mortos com facadas no rosto e tórax

Policial
Dois corpos foram encontrados na manhã deste sábado (15) na Estrada do Brejinho, próximo ao Hospital da Missão, na Aldeia Jaguapiru em Dourados, distante 225 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações preliminares, as vítimas seriam tio e sobrinho e foram mortos com golpes de facão na região da cabeça e tórax.
Testemunhas passavam pela Estrada quando encontraram os corpos esfaqueados cerca de 200 metros da casa das vítimas. Josias da Silva Machado, de 48 anos, teria sido morto com golpes de facão no rosto, nuca e tórax. Já Pedro Avila Morales Filho, de 19 anos, estava com perfurações na cabeça.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS