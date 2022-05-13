Ladrão é espancado com barra de ferro após furtar casa de idoso

Homem, de 26 anos, foi espancado com barra de ferro após furtar a casa de um idoso. O caso ocorreu ontem (12) no bairro São Conrado, em Campo Grande.

Conforme informações do Midiamax, o autor das agressões contou que o rapaz havia furtado a casa de seu pai. Quando a Polícia Militar chegou ao local, ele estava segurando um pedaço de ferro e a vítima no chão, ensangüentada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o rapaz socorrido e levado para a Santa Casa. O agressor encaminhado levado para a delegacia.