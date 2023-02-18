Acessibilidade

23 De Outubro De 2026 • 16:06

Buscar

Últimas notícias
X

Meio Ambiente

PMA intensifica ações para reduzir atropelamento de animais no Carnaval

Em caso de atropelamento de animais, o motorista deve entrar em contato imediatamente com a PMA

Karina Aguilar

Publicado em 18/02/2023 às 08:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para reduzir os atropelamentos de animais nas rodovias de Mato Grosso do Sul, especialmente no período de Carnaval quando o fluxo de veículos aumenta, a PMA (Polícia Militar Ambiental) em Miranda, com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), intensifica ações para orientação dos condutores na BR-262.

Entre 2016 e 2023, um total de 17 onças-pintadas morreram vítimas de atropelamento na BR-262, no trecho de aproximadamente 200 km entre Miranda e Corumbá. Na lista vermelha da União Nacional para a Conservação da Natureza, a espécie é classificada como quase ameaçada.

O comandante da PMA em Miranda, Capitão Jorge Manuel Martins Jr. explica que haverá ação educativa com policiamento ostensivo e preventivo. "Nosso foco é o trecho de 200 quilômetros entre Miranda e Corumbá. Os trabalhadores e produtores rurais avistaram recentemente uma onça com dois filhotes, atravessando a via. E além disso, no dia 27 de janeiro uma onça foi atropelada. É período de Carnaval, e aumenta muito o fluxo de veículos, por isso fazemos o alerta e pedimos cuidado".

As ações de orientação aos motoristas são realizadas desde o início da semana, em trechos mais críticos é feito monitoramento, inclusive com apoio de moradores e donos de propriedades na região. "Vamos trabalhar em conjunto, com muito apoio das autoridades públicas, para aplicar medidas para evitar esses atropelamentos", disse o presidente do IHP, Angelo Rabelo.

O Estado recebe inúmeros turistas nessa época, com isso, é preciso tomar cuidado nas rodovias e nas vias urbanas, pois durante o verão a tendência é que os animais transitem com frequência. O médico veterinário Lucas Cazati, do  CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), explica que a movimentação durante o verão acontece por causa da busca de alimentos, principalmente de animais nômades, como capivaras e quatis. "Eles sabem que logo vai chegar o inverno e a alimentação vai ficar escassa".

Nas rodovias, é necessário ter ainda mais cuidado com animais de grande porte, como as antas. As recomendações são simples: andar com cautela e não acionar farol alto, pois o animal fica sem ação.

Recentemente um lobo atropelado, sobreviveu e foi capturado pela Polícia Militar Ambiental. O animal passou por cirurgia no CRAS para correção de fratura na pata, reabilitado e devolvido à natureza.

Em caso de atropelamento, o motorista deve entrar em contato imediatamente com a PMA, pelo número (67) 3357-1500 ou (67) 3357-1501. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Gari que cursava Medicina morre atropelado por caminhão em MS

Com giroflex ligado

Homem embriagado é preso dirigindo viatura da Polícia Penal na BR-163

Polícia

Homem de 33 anos é atingido por tiros enquanto tomava tereré com amigo

Caso ocorreu no bairro Ipacaray, em Sidrolândia; dupla fugiu após o ataque e ameaçou retornar ao local

BR-262

Carreta com minério escondia 85 quilos de drogas em fundo falso

Publicidade

Rochedo

Suspeito de matar duas jovens é localizado e morre em confronto com a PM

ÚLTIMAS

Projeto amplia reciclagem de vidro e reforça ações ambientais em Bonito

Meio ambiente

Projeto amplia reciclagem de vidro e reforça ações ambientais em Bonito

Material será reaproveitado por indústria em São Paulo; iniciativa atende estabelecimentos comerciais e turísticos
El Niño pode gerar onda de calor e alterar chuvas em Mato Grosso do Sul

Clima

El Niño pode gerar onda de calor e alterar chuvas em Mato Grosso do Sul

Previsão aponta temperaturas acima da média entre novembro e janeiro; estado também pode registrar temporais e períodos de estiagem

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo