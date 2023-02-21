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Sidrolândia

Homem sofre queimadura com descarga elétrica em colheitadeira

Vítima foi transferida para Santa Casa de Campo Grande

Karina Aguilar

Publicado em 21/02/2023 às 15:32

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Um jovem de 21 anos sofreu queimaduras pelo corpo por uma descarga elétrica, na tarde de segunda-feira (20), enquanto trabalhava em uma área rural dê Sidrolandia. 

A vítima trabalhava na propriedade rural quando sofreu a descarga elétrica. A própria familiar levou o rapaz para o hospital da cidade, de acordo com o jornal Noticidade. 

O acidente causou queimaduras de terceiro grau e, devido à gravidade, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde há centro especializado. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde.

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