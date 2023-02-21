Homem sofre queimadura com descarga elétrica em colheitadeira

Sidrolândia
Vítima foi transferida para Santa Casa de Campo Grande
Um jovem de 21 anos sofreu queimaduras pelo corpo por uma descarga elétrica, na tarde de segunda-feira (20), enquanto trabalhava em uma área rural dê Sidrolandia.
A vítima trabalhava na propriedade rural quando sofreu a descarga elétrica. A própria familiar levou o rapaz para o hospital da cidade, de acordo com o jornal Noticidade.
O acidente causou queimaduras de terceiro grau e, devido à gravidade, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde há centro especializado. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde.
Polícia
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