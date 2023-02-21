Homem sofre queimadura com descarga elétrica em colheitadeira

Um jovem de 21 anos sofreu queimaduras pelo corpo por uma descarga elétrica, na tarde de segunda-feira (20), enquanto trabalhava em uma área rural dê Sidrolandia.

A vítima trabalhava na propriedade rural quando sofreu a descarga elétrica. A própria familiar levou o rapaz para o hospital da cidade, de acordo com o jornal Noticidade.

O acidente causou queimaduras de terceiro grau e, devido à gravidade, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde há centro especializado. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde.