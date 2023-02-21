Jovem é esfaqueado por brigar em festa de Carnaval de MS

Confusão
O Corpo de Bombeiros foi acionado
Um jovem de 19 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira, 21, enquanto participava da festa de Carnaval realizada na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem disse que se envolveu em uma briga. Ele saiu correndo do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O homem foi encaminhado para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.
Polícia
Caso ocorreu no bairro Ipacaray, em Sidrolândia; dupla fugiu após o ataque e ameaçou retornar ao local
Meio ambiente
Material será reaproveitado por indústria em São Paulo; iniciativa atende estabelecimentos comerciais e turísticos
Clima
Previsão aponta temperaturas acima da média entre novembro e janeiro; estado também pode registrar temporais e períodos de estiagem
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