Acessibilidade

23 De Outubro De 2026 • 16:12

Buscar

Últimas notícias
X

Confusão

Jovem é esfaqueado por brigar em festa de Carnaval de MS

O Corpo de Bombeiros foi acionado

Danielle Nascimento

Publicado em 21/02/2023 às 07:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um jovem de 19 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira, 21, enquanto participava da festa de Carnaval realizada na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem disse que se envolveu em uma briga. Ele saiu correndo do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O homem foi encaminhado para a Santa Casa. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.

 

Leia Também

• Indígena é esfaqueado e morre em colheita de maçã no RS

• Menino de 7 anos é esfaqueado por defender o pai da madrasta em MS

• Homem esfaqueado é encontrado caído em calçada

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Gari que cursava Medicina morre atropelado por caminhão em MS

Com giroflex ligado

Homem embriagado é preso dirigindo viatura da Polícia Penal na BR-163

Polícia

Homem de 33 anos é atingido por tiros enquanto tomava tereré com amigo

Caso ocorreu no bairro Ipacaray, em Sidrolândia; dupla fugiu após o ataque e ameaçou retornar ao local

BR-262

Carreta com minério escondia 85 quilos de drogas em fundo falso

Publicidade

Rochedo

Suspeito de matar duas jovens é localizado e morre em confronto com a PM

ÚLTIMAS

Projeto amplia reciclagem de vidro e reforça ações ambientais em Bonito

Meio ambiente

Projeto amplia reciclagem de vidro e reforça ações ambientais em Bonito

Material será reaproveitado por indústria em São Paulo; iniciativa atende estabelecimentos comerciais e turísticos
El Niño pode gerar onda de calor e alterar chuvas em Mato Grosso do Sul

Clima

El Niño pode gerar onda de calor e alterar chuvas em Mato Grosso do Sul

Previsão aponta temperaturas acima da média entre novembro e janeiro; estado também pode registrar temporais e períodos de estiagem

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo