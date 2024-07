Homens são presos por furto de 65 notebooks do TRE-MS

Tribunal Regional Eleitoral de MS / Divulgação TRE-MS

A Polícia Federal prendeu dois homens responsáveis por furtar e revender 65 notebooks do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Mato Grosso do Sul. O furto foi descoberto, na tarde de quarta-feira (24), em local que funciona como depósito e não teve o endereço revelado e a prisão ocorreu na quinta-feira (25).

Conforme informações do Campo Grande News, um dos ladrões era funcionário de empresa contratada pelo TRE, ou seja, um terceirizado.

O segundo envolvido foi preso como receptador. Assim que adquiria as máquinas, ele revendia em sites de vendas on-line.

Os computadores foram retirados de dentro da unidade da Justiça Eleitoral em Campo Grande chefiada pelo terceirizado.

O homem tinha por função guardar, preparar e distribuir os computadores sempre que solicitado pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Assim que o furto foi descoberto, a Polícia Federal foi acionada e iniciou as investigações. A dupla está presa na Superintendência da PF em Campo Grande.

A assessoria de comunicação do TRE que apenas informou, por meio de nota, que lamenta o ocorrido nas instalações da Justiça Eleitoral e que está colaborando com as autoridades competentes para a rápida elucidação do caso e a recuperação dos equipamentos subtraídos.

Já a assessoria da Polícia Federal não quis detalhar o assunto para não atrapalhar as investigações.