Indígena de Aquidauana é esfaqueado quatro vezes por discussão de cargo público

Crime aconteceu na Aldeia Ipegue / (Foto: Reprodução)

Um indígena de 32 anos foi socorrido com quatro facadas após discussão com um conhecido no distrito na Aldeia Ipegue, no distrito de Taunay, em Aquidauana. No domingo (1°), o suspeito teria esfaqueado a vítima por ter um desentendimento antigo causado por um cargo público.

Conforme o boletim de ocorrência, pela manhã a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do Pronto Socorro, que informou a internação do paciente vítima de esfaqueamento.

O homem relatou que o autor das facadas seria um conhecido e que ódio por causa de um cargo que ocupa no serviço público. O suspeito teria ido em sua direção e acertado um golpe de faca no braço esquerdo.

O desentendimento se estendeu, no período da tarde, a vítima estaria transitando com o veículo quando encontrou novamente o autor, que estaria armado. A discussão se aflorou novamente, quando o suspeito teria dado mais três facadas, desta vez na mão, punho e tórax.

O suspeito fugiu em direção as aldeias em Taunay e a vítima foi socorrida por familiares até o Pronto Socorro de Aquidauana. A PM fez checagem e constatou que o suspeito possui um mandado de prisão em seu desfavor.