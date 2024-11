Operação Força Total: PM reforça a segurança em Aquidauana e Corumbá

Equipes realizam abordagens na região urbana e rural / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Entre esta quinta e sexta-feira, 20 e 21, as cidades de Aquidauana e Corumbá receberão a intensificação da Operação Força Total, com foco na fiscalização da fronteira e da zona rural. A ação envolve blitz, abordagens e rondas policiais, com o objetivo de aumentar a segurança na região, conhecida por sua complexidade. A operação visa garantir mais proteção à população e combater o aumento de crimes, como furtos e roubos, que tendem a crescer no final de ano devido à movimentação financeira do 13º salário.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Magno, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, muitos furtos ocorrem com o intuito de financiar o consumo de drogas, o que torna ainda mais urgente o combate a essas práticas criminosas. “Precisamos que a população seja os olhos da PM. É muito comum em operações como essa não encontrarmos testemunhas para ajudar nas investigações. Estamos combatendo furtos, mas também atentos ao tráfico de drogas, que é a raiz de muitos desses crimes”, afirmou em entrevista ao O Pantaneiro.

Blitz e rondas reforçam proteção em cidades do interior durante operação - Foto: Ryan Santos/O Pantaneiro

A PM também destaca a importância de registrar o boletim de ocorrência sempre que houver algum crime, pois isso permite identificar pontos vulneráveis e suspeitos, além de colaborar com a polícia na solução dos casos. “Ao registrar o boletim, a população ajuda a apontar onde os crimes acontecem e a identificar os envolvidos, o que é fundamental para o trabalho da polícia”, completou.

Operação intensifica segurança na região para combater crimes de fim de ano - Foto: Ryan Santos/O Pantaneiro

A Operação Força Total foi lançada na manhã de hoje, no 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana, e envolve aproximadamente 80 militares, abrangendo os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti. O objetivo principal da operação é dar uma resposta mais incisiva aos crimes de furtos, roubos, tentativas de homicídios e tráfico de drogas, com ações estratégicas e maior presença policial nas ruas.