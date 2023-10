PF prende líder da quadrilha responsável pelo roubo de aviões em Aquidauana

Lino sendo entregue aos agentes da PF na fronteira / Diario Corumbaense

Laudelino Ferreira Vieira, mais conhecido como "Lino", de 44 anos, foi entregue às autoridades da Polícia Federal no início da tarde de quarta-feira, encerrando um longo período de fuga. Ele havia fugido da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande em 2 de junho de 2021, após ser apontado como o líder da quadrilha que roubou três aviões: um Beech V35B Bonanza, matrícula PT-ING, do pecuarista e ex-prefeito de Aquidauana José Henrique Trindade; o Cessna C182 Skylane, PT-DST, do cantor Almir Sater; o C182 Skylane, PT-KDI, do pecuarista Zelito Alves Ribeiro e de seu sócio Joel Jacques.



A recaptura de Lino ocorreu na última segunda-feira, 23 de outubro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, graças a uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Boliviana. O criminoso foi localizado e detido, preparando o terreno para sua entrega às autoridades brasileiras.

O retorno de Lino ao Brasil não foi uma tarefa simples, exigindo um complexo esquema de segurança montado na linha internacional entre as cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, que faz fronteira com Corumbá. O transporte do criminoso contou com o apoio da Polícia Militar sul-mato-grossense, que acompanhou o comboio.

De acordo com o portal Diário Corumbaense, antes de ser entregue às autoridades brasileiras, Lino passou pelo setor de Imigração da Bolívia, onde a expulsão do país foi oficializada. Posteriormente, ele foi conduzido aos agentes da Polícia Federal, que o levaram ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para realizar um exame de corpo de delito.