Suspeito morre durante operação após assassinato de PM em MS

Arsenal apreendido pelas forças de segurança durante a operação / Divulgação/Polícia Militar

Uma ampla operação das forças de segurança de Mato Grosso do Sul resultou na morte de um suspeito, na prisão de outras duas pessoas e na apreensão de um arsenal de armas de fogo durante a noite de terça-feira (30) e a madrugada desta quarta-feira (01º), em Corumbá. A mobilização ocorreu após o assassinato do cabo da Polícia Militar Marcelo Pimenta, de 32 anos, durante uma perseguição a criminosos armados.

A ocorrência teve início por volta das 19h40, depois que moradores denunciaram disparos de arma de fogo no bairro Almirante Tamandaré, em Ladário. Os suspeitos, que estavam em um Fiat Argo, efetuaram diversos tiros contra o portão de uma residência localizada próxima a uma praça, onde havia moradores e crianças. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Durante as diligências, equipes da Polícia Militar localizaram o veículo utilizado pelos criminosos. Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, inclusive com rajadas de armas de alto poder de fogo.

Na troca de tiros, o cabo Marcelo Pimenta foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos. A morte do policial motivou uma força-tarefa para localizar os envolvidos no ataque.

A operação foi coordenada pelo 6º Batalhão da Polícia Militar e contou com o apoio do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Batalhão de Choque, TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), DOF (Departamento de Operações de Fronteira), GPA (Grupamento Aéreo da PMMS), além da Polícia Civil, Polícia Penal, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) e reforço da Polícia Federal e da Polícia Boliviana.

Durante as buscas, os policiais encontraram o veículo utilizado na ação criminosa e apreenderam dois fuzis, duas pistolas, um revólver calibre .38 e uma grande quantidade de munições. O armamento foi localizado na residência de uma mulher de 33 anos, que acabou presa.

Outros dois suspeitos também foram identificados. Rubens Zilio Neto, de 35 anos, foi preso, enquanto Everton da Silva Viana, de 41 anos, morreu após uma intervenção policial.

Segundo o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Samuel Castilho Ferreira Aragão, Everton e Rubens foram detidos pela Polícia Boliviana quando tentavam atravessar a fronteira. Após a prisão, ambos indicaram o local onde as armas estavam escondidas. Ainda conforme o comandante, durante a ação para recolher o armamento, Everton tentou tomar a arma de um dos policiais, houve luta corporal e disparos. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital.

As forças de segurança seguem as investigações e continuam as buscas por um terceiro suspeito de participação no ataque que vitimou o policial militar.

Sobre a vítima

O soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, fazia parte do Getam (Grupamento Especializado Tático em Apoio Motociclístico) do 6º Batalhão da Polícia Militar e conduzia a motocicleta da corporação no momento em que foi atingido.

Naturalmente integrante da 38ª turma do Curso de Formação de Soldados da PMMS, o policial ingressou na corporação em agosto de 2025, há cerca de dez meses. Nascido em 8 de março de 1994, ele deixa uma filha de 7 anos.

Marcelo havia ingressado na corporação há menos de um ano - Reprodução