Felipe Orro destina emendas para a área de Saúde de Maracaju

O Deputado Estadual Felipe Orro é um grande parceiro da saúde de Maracaju. O parlamentar enviou emendas para atender às necessidades dos hospitais do município, que assim como outras cidades dependem da rede pública para atender a população.

Uma das emendas foi destinada para a Associação Beneficente Maracaju Soriano Corrêa da Silva, que administra o Hospital Municipal, que precisava comprar equipamentos hospitalares para melhor o atendimento da unidade de saúde.

Além desta verba, a ABM recebeu ainda outra ajuda para a reforma do Hospital Municipal e para a compra de materiais permanentes para a mesma unidade de saúde.

A prefeitura de Maracaju também foi contemplada com emendas do Deputado Estadual Felipe Orro. A destinação da verba foi para a aquisição de equipamentos para duas academias ao ar livre, que foram instaladas na cidade.

O Deputado Felipe Orro destaca a importância de investir na área da saúde nas cidades de Mato Grosso do Sul, por que se a população for atendida em sua cidade de origem, não precisa se deslocar para outros municípios à procura de ajuda.